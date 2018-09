Fortnite battuto da un gioco Microsoft: ecco i numeri su YouTube

Fortnite gode negli ultimi tempi di un grandissimo successo e, sul famoso titolo di Epic Games, se ne sono sentite davvero tante: dal torneo da 100 milioni di dollari alla vendita di account su eBay, dalla possibile chiusura dopo la Stagione 5 alle minacce di morte a un undicenne da parte di un adulto che aveva perso una partita. Quello che ha sempre colpito, però, sono i numeri da capogiro che hanno messo Fortnite sotto i riflettori.

All’inizio di settembre vi avevamo parlato di un calo nella crescita economica del gioco, ma i ricavi rimanevano comunque alti: la media si aggirava su 1,2 milioni di dollari al giorno, con un picco di 2 milioni nel mese di luglio e una crescita patrimoniale della casa produttrice fino a quasi 10 miliardi di dollari. Se si pensa che Fortnite ha da poco compiuto un anno, niente male come cifre!

Sembrerebbe, però, che un altro videogioco abbia battuto il titolo firmato Epic Games, almeno su YouTube: stiamo parlando di Minecraft, lo storico gioco Microsoft che oggi è stato introdotto anche nelle scuole come mezzo educativo. Sarebbe questo, dunque, il titolo più visualizzato e cercato sul Tubo social per eccellenza: lo scorso dicembre Fortnite aveva appena superato i suoi primi 3 milioni di player attivi, mentre Minecraft superava i 70 milioni.

“Fortnite ha sicuramente contribuito in modo determinante alla crescita dei giochi, ma è ancora Minecraft il titolo di maggior successo sulla nostra piattaforma. Fortnite non è ancora decollato in tutti i mercati” – ha spiegato Ryan Wyatt, direttore dei contenuti di YouTube.

Insomma, sembra che il famoso social dei video, almeno per ora, non sia la piattaforma di Fortnite.

HF4 | 25-09-2018 08:30