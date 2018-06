Fortnite: Exeed eSport presenta il suo team tutto italiano

Fortnite, il titolo pubblicato da Epic Games, cavalca da tempo l’onda perfetta: vi abbiamo raccontato recentemente l’arrivo della World Cup, poi l’annuncio del montepremi da 100 milioni di dollari e, durante l’E3 di Los Angeles, il primo torneo ufficiale a scopo benefico. Una serie di brillanti performance che hanno regalato al gioco un grande successo.

Ecco allora che il fermento per accaparrarsi il miglior team non è poi così incomprensibile. I primi italiani a presentare la propria squadra sono gli Exeed eSports, che hanno già schierato player di livello internazionale come Turna (Hearthstone) e Reynor (StarCraft II), e che ora hanno deciso di competere anche su Fortnite. La rosa degli Exeed eSports schiera: Alex “Aku” Sorrentino; Antonio “Kanser” Guastafierro; Antonio “DeathRose” D’Auria; Attilio “Smilz0” Pennisi; Vincenzo “Rekins” Guastafierro; Fabrizio “Zatmal” La Piana.

Conosciamo meglio come è nato il team Exeed eSports…

Si tratta di una delle organizzazioni più giovani nell’ambito esportivo, nata in Italia nel 2017 (con il nome di Prophecy Esports) e in breve tempo divenuta una delle migliori squadre tricolori che competono a Hearthstone, con la vittoria di LAN locali e ottimi piazzamenti in Ladder. Solo all’inizio di quest’anno, il team ha cambiato il nome in Exeed Esports.

HF4 | 26-06-2018 08:00