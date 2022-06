FP1 in Canada: Verstappen batte la Ferrari di Sainz

17-06-2022 21:17

Nelle prime libere del GP del Canada è il campione del mondo in carica Max Verstappen il più veloce. Il pilota della Red Bull ha avuto la meglio su Sainz, Alonso, Perez e Leclerc. Il monegasco con il terzo motore, ma per ora non cambia il turbo e non prende penalità. La Ferrari intanto studia: Leclerc simula già il passo gara per mettere le basi per una domenica di rimonta in caso di penalità. Si torna in pista alle 23.

FP1 in Canada

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:15.158 5

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.246 5

3 Fernando ALONSO Alpine+0.373 2

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.461 4

5 Charles LECLERC Ferrari+0.508 3

6 George RUSSELL Mercedes+0.664 4

7 Lance STROLL Aston Martin+0.719 4

8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.719 4

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.883 4

10 Daniel RICCIARDO McLaren+0.925 3

11 Pierre GASLY AlphaTauri+1.007 4

12 Lando NORRIS McLaren+1.053 2

13 Alexander ALBON Williams+1.150 4

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.164 5

15 Esteban OCON Alpine+1.263 5

16 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.268 4

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.994 4

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.065 3

19 Nicholas LATIFI Williams+2.083 4

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.397 3