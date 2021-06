Frank De Boer: "Abbiamo avuto la forza di vincerla"

Il ct dell’Olanda Frank De Boer ha festeggiato la vittoria contro l’Ucraina: “E’ stata una buona partita: una vittoria dura, quando sei sul doppio vantaggio e a 10 dalla fine pareggiano, sembra che si possa addirittura perdere. Ma abbiamo avuto la forza di vincerla, abbiamo cercato di dominare e abbiamo meritato, creando più dei nostri avversari”.

“Speriamo di correggere gli errori, ma è un ottimo inizio: ti dà un buono slancio per il torneo. Dopo le amichevoli, ho visto una squadra concentrata e con il giusto spirito”

“Vittoria importante anche per me? Sicuramente. E’ la mia prima gara in un torneo così importante come ct, ti mette addosso tanta pressione. Fa bene al cuore, tutti lo volevano e anche per me è positivo”.

OMNISPORT | 13-06-2021 23:45