Frosinone, Grosso: "A Benevento per essere protagonisti della partita"

Delicata trasferta quella a cui va incontro domani pomeriggio il Frosinone di mister Grosso. Dopo aver vinto nell’ultimo turno di campionato in casa contro il Crotone, i ciociari hanno guadagnato punti e posizioni. Il Benevento invece è reduce dal ko casalingo contro il Brescia, maturato negli ultimi istanti di gara.

Benevento e Frosinone sono tuttavia due squadre che stanno bene e che stanno cercando di perseguire al meglio i loro obiettivi di promozione.

in conferenza stampa, ha parlato il tecnico del Frosinone, Fabio Grosso: “Affrontiamo una partita contro una squadra importante, tra le più importanti della categoria vista la rosa che ha: conosciamo le difficoltà che potremmo incontrare, ma ci stiamo preparando per mettere in luce i difetti che ha l’avversario, e che tutti hanno, pur appunto sapendo che sarà un sfida complessa.

Dobbiamo presentarci bene a cospetto di una squadra che non ha bisogno di avere vantaggi, ha grandi qualità che riesce a esprimere sul campo, ecco perché servirà da parte nostra una prestazione di grande livello sotto ogni punto di vista. Se le sfide con Benevento e Lecce possono determinare i nostri obiettivi? Siamo focalizzati su questa gara, e sulle insidie evidenti che ci sono, ma ripeto: conosciamo le nostre qualità e con una grande prestazione possiamo uscire dal rettangolo verde con i punti”.

“In ogni gara dobbiamo essere coraggiosi, aggressivi e offensivi. Non sempre ci siamo riusciti, ma l’idea è quella di fare la partita, di esserne protagonisti, e lo faremo anche contro i sanniti. Ci creeranno difficoltà, noi dovremmo essere in grado di rispondere da squadra: portare a casa un risultato importante è quello che vogliamo fare”.

“Siamo costruiti da poco, possiamo migliorare sotto tanti aspetti, ma la motivazione, la determinazione e lo spirito bello ci sono, vanno alimentati perché da soli non si mantengono: noi lo stiamo facendo quotidianamente, di questo son contento. Abbiamo tanti interpreti, son felice di tutti i componenti del gruppo: lo spirito non lo crei con 11 giocatori, ma con l’organico. E tutti stiamo mettendo del nostro”.

