Frosinone, Grosso: "Col Como sarà battaglia"

Alla vigilia della trasferta contro il Como, valida per la quarta giornata del campionato, in casa Frosinone è mister Fabio Grosso a parlare alla stampa: “Mi piace vedere cose positive in ogni situazione, creiamo tanto ma concretizziamo un po’ meno di quanto meriteremmo, e stiamo quindi lavorando su questo aspetto, ci sono tanti dettagli su cui possiamo lavorare tantissimo per migliorarci. Iemmello? Abbiamo fatto scelte durante il mercato, son con noi anche ragazzi che hanno deciso di rimanere e in questo momento il gruppo è folto, ma ci sono scelte che abbiamo deciso di portare avanti e che per il momento sono la mia soluzione: poi nel calcio vedremo quel che succede. Le scelte dipendono da tante variabili, io devo pensare a una gara alla volta, intanto a quella di Como”.

Formazione anti-lariani? C’è ancora qualche dubbio nella mente del tecnico ciociaro, ma le idee sono chiare, visto che le alternative non mancano: “Non ho ancora deciso la formazione, abbiamo Brighenti che si è operato ed è fuori, e anche Maiello non sta bene a seguito di una botta patita a Vicenza: si è trascinato dietro il dolore, sabato ha giocato ma ora è in dubbio. A ogni modo abbiamo tanti ragazzi, le soluzioni non mancano e dobbiamo esser bravi a farci trovare pronti in una gara non semplice: gli ultimi arrivati si stanno allenando bene, non hanno ancora i 90′ nelle gambe ma sto iniziando a pensare anche a loro. Coi lariani vogliamo fare la gara, ma anche il Como lo vorrà, avrà la meglio chi lavorerà sui dettagli, come ho detto”. E sull’avversario: “Il Como ha giocatori importanti, sono una squadra forte che in questo avvio di stagione ha giocato bene contro chiunque, non sarà una partita semplice. Ma non vogliamo prendere schiaffi, l’idea è quella di fare una grandissima partita”.

Conclude con una nota sul campionato: “Il campionato ha qualità, le favorite sono tante, ma il torneo non è determinato da quello che uno fa sul mercato bensì in campo, e in tal senso noi vogliamo essere protagonisti”.

