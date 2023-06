Furia Jack Miller, altro attacco a Marc Marquez

Il centauro australiano: "Butta fango sulla Honda"

22-06-2023 21:10

Jack Miller ancora all’attacco di Marc Marquez in conferenza stampa in vista del Gran Premio d’Olanda: “Probabilmente potevo formulare il concetto in modo un po’ migliore, ma rimango fedele al 100% a ciò che ho detto. In fin dei conti, siamo tutti pagati per fare i motociclisti. Se la moto non è come dovrebbe essere, sei pagato per migliorarla. In qualsiasi ambiente se ti lamenti costantemente del tuo lavoro e di quanto sia brutto, finirai per essere licenziato, no? Queste aziende spendono molti milioni di dollari per far correre le moto per noi e alcuni di noi trascinano il loro nome nel fango”.

“La Ducati è al top in questo momento ma non ci è arrivata da un giorno all’altro. Non è che ha avuto una moto magica e basta. Ha lavorato e si è tirata fuori da situazioni davvero disastrose, penso per esempio al 2011 e al 2012, per arrivare al punto in cui è ora. La gente se ne dimentica. Molte persone vogliono andare su una moto che ha vinto il campionato tre anni fa. Molti vogliono parlare male di una moto che ha vinto il campionato quattro anni fa. Alla fine della giornata, sei un motociclista”.

Su un possibile addio della Honda alla MotoGp: “Se trascini costantemente un costruttore nel fango e dici di quanto sia brutta la moto, che tipo di immagine dai di quell’azienda? L’azienda vorrà rimanere nel campionato? Non lo so. Non parlo con queste case, ma se fosse la mia azienda, non saprei se rimanere in questo campionato”.