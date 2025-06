Furlan riparte da Grant, dopo Paolini e Schiavone Renzo punta su Tyra: intanto la 17enne continua la sua ascesa

Renzo Furlan sarebbe vicino a fare l'ingresso al fianco di Matteo Donati nel team di Tyra Grant, che nel frattempo continua la sua ascesa nel ranking mondiale

A pochi mesi dalla separazione con Jasmine Paolini, Renzo Furlan sembra pronto a vestire nuovamente i panni di allenatore. Come riportato da Eurosport, l’ex coach della n°4 WTA e di Francesca Schiavone è stato infatti visto a Vigevano al fianco della promessa azzurra Tyra Grant durante un allenamento.

Grant punta in grande, un super team per crescere ed entrare nell’olimpo del tennis

Il tennis italiano sta vivendo quello che senza dubbio è il periodo di massimo splendore, con Jannik Sinner leader indiscusso del movimento e tanti altri giocatori e giocatrici ai vertici delle classifiche come Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti, senza dimenticare i vari Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e tanti altri.

Ma la forza del movimento azzurro è anche quella di poter puntare su alcuni dei prospetti più interessanti del tennis mondiale, come Tyra Grant, tennista classe 2008 che ha già messo in mostra il suo talento nel circuito maggiore. Un talento che però va coltivato al meglio perché possa sbocciare e in questa direzione sembrerebbe andare anche la possibile collaborazione con Renzo Furlan, tra gli allenatori più in vista del circuito e tra gli artefici dell’enorme crescita avuta nell’ultimo anno abbondante da Jasmine Paolini e dei successi un po’ meno recenti di Francesca Schiavone, le due tenniste azzurre che hanno raggiunto il ranking più alto in carriera in singolare.

Furlan però non sarebbe l’unica aggiunta di spicco al team di Grant. Renzo infatti collaborerebbe con il coach di Tyra Matteo Donati – scelto dopo la fine della relazione lavorativa con Graziano Gavazzi -, altro allenatore molto apprezzato e fino a poco tempo fa al fianco di Yulia Putintseva.

Furlan visto al fianco di Grant

L’indiscrezione sulla possibile collaborazione tra Furlan e Grant è stata riportata da Eurosport, che ha anche immortalato Renzo mentre seguiva da vicino Tyra durante un allenamento a Vigevano sui campi in terra rossa. L’ufficialità potrebbe arrivare tra qualche settimana, durante le quali i due avranno tempo di conoscersi meglio e capire l’effettiva funzionalità della collaborazione.

Intanto Grant continua la sua scalata al ranking

Nel frattempo continua la scalata alla classifica mondiale della 17enne, che nell’ultima settimana ha fatto il suo ingresso nel top-300 mondiale stabilendo il proprio best ranking. Grazie alla semifinale conquistata all’ITF 75 di Zagabria Grant ha infatti guadagnato ben 23 posizioni, stabilendosi al 280° posto.