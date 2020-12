Galliani: "Bell'anno per i tifosi del Monza"

Ai microfoni di Monza News ha parlato l’amministratore delegato del club, Adriano Galliani: “Al di là della pandemia, per cui il 2020 è l’anno peggiore dal 1945, penso sia stato un bell’anno per i tifosi del Monza. La promozione in Serie B, non vincevamo un campionato di Serie C da 23 anni, non eravamo in B da 19 anni. Per fortuna con l’arrivo di Berlusconi e mio siamo riusciti nell’obiettivo. Chiudiamo l’anno al terzo posto avendo battuto ieri la capolista 3-0. Credo sia un anno da ricordare, in mezzo a tante tristezze i tifosi del Monza, dal lato sportivo, sono tra i più fortunati”.

Il bilancio, almeno per la società è positivo nonostane per tutti non sia un anno da ricordare.

OMNISPORT | 31-12-2020 13:59