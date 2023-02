Ganna scalpita: "Sto davvero bene: Parigi-Roubaix sto arrivando"

Dopo il secondo posto alla Vuelta San Juan, in Argentina, a cui ha dovuto arrendersi solo alla concorrenza di Miguel Angel Lopez, Filippo Ganna ha affidato le sue impressioni di questo 2023 appena iniziato alla Gazzetta dello Sport: “In Sud America è andata anche meglio di quanto mi aspettassi, non mi aspettavo di partire così bene“.

Chiaro che, al di là del secondo posto nella classifica generale in Argentina, già peraltro conquistato nel 2018 e nel 2020, per il corridore di Verbania contano le sensazioni, il feeling col proprio corpo e la forma con cui affrontare, anche mentalmente, il nuovo anno. Con l’obiettivo di alzare ulteriormente l’asticella:

“Per la Vuelta San Juan mi ero preparato bene. Anzi, a dire il vero temevo l’approccio per via dei carichi di lavoro pesanti delle settimane precedenti. Quando mi sono piazzato 3° nella quarta tappa, ho visto che la gamba girava bene. Questo mi ha dato morale per l’Alto del Colorado: ho chiuso stanco ma ci sta. Il fuorigiri in salita si è sentito. Però sono felice. Devo continuare su questa strada, cioè l’accoppiata in allenamento, in cui alla bicicletta sto aggiungendo la palestra. Questo mi sta facendo guadagnare tanto”.