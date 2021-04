Rudi Garcia difende Paulo Fonseca

C’è solo il Manchester United tra la Roma e la prima finale di una Coppa Europea dal 1991.

Il percorso dei giallorossi in Europa League potrebbe però non bastare a Paulo Fonseca per ottenere la riconferma nella prossima stagione sulla panchina dei giallorossi.

Da mesi, infatti, il clima attorno al tecnico portoghese non è dei migliori, con voci insistenti su rapporti non idilliaci con lo spogliatoio.

Le smentite del diretto interessato e dei giocatori non sono bastate per svelenire la situazione, così a difesa di Fonseca è sceso in campo a sorpresa un suo illustre predecessore come Rudi Garcia.

Il tecnico francese, ora al Lione, ha allenato la Roma tra il 2013 e il 2016 con due secondi posti in campionato alle spalle della Juventus.

“Sono stato in Italia e ho visto come vengono giudicati i tecnici stranieri rispetto a quelli italiani – ha detto Garcia parlando della considerazione degli allenatori francesi in patria – Sei sempre un passo indietro quando sei un allenatore straniero. C’è una forma di protezione e promozione degli allenatori locali, che è importante e dà loro forza quando tentano un’esperienza all’estero”.

“Onestamente i tecnici francesi non hanno meno qualità degli altri. Forse un giorno dovremmo essere un po’ più supportati dai nostri media nazionali” la conclusione.

OMNISPORT | 18-04-2021 10:23