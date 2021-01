Gasperini: “Dobbiamo essere pronti a vincere anche col minimo scarto”

“Dobbiamo essere pronti anche a vincere con il minimo scarto: il risultato finale nel caso dell’Atalanta, che in questo senso ha abituato bene, condiziona molto più della prestazione della squadra, che per me è buona da diverso tempo, al di là di come abbiamo vinto”. Così il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida della sedicesima giornata di Serie A contro il Parma che si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo domani pomeriggio alle 15.

“Contro il Parma è una partita da interpretare bene: dobbiamo sapere che le squadre in difficoltà danno sempre qualcosa in più – continua Gasperini -. Ogni partita è diversa, in Italia c’è sempre un livello di difficoltà alto: poi possono diventare facili, ma succede dopo. Detto questo, è vero che attraversiamo un buon momento: siamo molto concentrati sul campionato e abbiamo voglia di dare continuità alla nostra striscia positiva, sappiamo che è importante. Non bastano due-tre partite per determinare la classifica che è molto corta, anche dietro. E soprattutto, le big non sbagliano: sarà una gara di resistenza, a eliminazione”.

OMNISPORT | 05-01-2021 15:48