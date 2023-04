Gasperini nei guai: lite furiosa con i dirigenti della Fiorentina, la Procura apre inchiesta

Il tecnico dell’Atalanta ha battibeccato col pubblico di casa, poi al rientro negli spogliatoi avrebbe insultato il personale del Franchi e gli uomini della Viola davanti agli ispettori federali

18-04-2023 10:57

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Gianpiero Gasperini protagonista di un post-gara burrascoso al fischio finale della partita pareggiata dalla sua Atalanta sul campo della Fiorentina. Dopo aver litigato con il pubblico del Franchi, una volta rientrato negli spogliatoi il tecnico dei bergamaschi ha battibeccato prima con il personale dello stadio e poi sarebbe quasi venuto alle mani con i dirigenti della Viola. Gli uomini della Procura Federale hanno assistito all’accaduto e oggi potrebbe essere aperta un’inchiesta.

Gasperini e la lite con i tifosi della Fiorentina

Gianpiero Gasperini scatenato nel dopo gara di Fiorentina-Atalanta. Il tecnico nerazzurro non ha preso bene il pareggio dei suoi, maturato per un rigore concesso alla Viola per un fallo di mani di Toloi sul quale il Var s’è soffermato a lungo. Uscendo dal campo, Gasperini e stato protagonista di una lite con alcuni tifosi della Fiorentina, ma la situazione è poi peggiorata nella pancia dello stadio Artemio Franchi.

Lo scontro tra Gasperini e i dirigenti della Fiorentina

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, al rientro negli spogliatoi Gasperini s’è reso protagonista di una lite con alcuni elementi del personale dello stadio Franchi, a cui avrebbe rivolto delle offese. Successivamente, il tecnico dell’Atalanta è andato allo scontro con i dirigenti della Fiorentina: l’allenatore li avrebbe prima insultati e poi sarebbe quasi arrivato alla rissa.

Gasperini nega, la Procura Federale pronta all’inchiesta

In conferenza stampa Gasperini ha negato che fosse successo qualcosa. “Stavo benissimo, ero su al mio piano. Non è successo niente”, la sua risposta a chi gli chiedesse cosa fosse accaduto nel tunnel degli spogliatoi. Il comportamento del tecnico dell’Atalanta è stato però registrato dagli uomini della Procura Federale, che secondo il Corsport hanno assistito all’intera vicenda. Probabile a questo punto l’apertura di un’inchiesta da parte della giustizia sportiva sul comportamento di Gasperini.