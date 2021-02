Gasperini protesta con l'arbitro e viene espulso: "Presuntuoso"

Momenti di tensione durante il primo tempo del match tra Atalanta e Napoli . Un contatto sospetto nell’area partenopea tra Mario Rui e Pessina ha fatto infuriare Gian Piero Gasperini.

Come ha raccontato ‘Sky Sport’, a gioco fermo – un paio di minuti dopo il contatto – il tecnico nerazzurro ha manifestato in maniera evidente il suo pensiero a riguardo. “C’era un rigore grande come una casa”.

Quando poi Marco Di Bello si è avvicinato alla panchina, il tecnico nerazzurro ha continuato nelle proteste. “Presuntuoso […] vieni sempre qui col cartellino” .

Gasperini è stato poi espulso e ha così dovuto abbandonare il campo anzitempo, lasciando la guida della squadra al suo vice Gritti.

OMNISPORT | 21-02-2021 18:48