Gazidis fiducioso sui rinnovi dei big rossoneri

Ivan Gazidis torna a parlare in una lunga intervista esclusiva concessa a ‘Sky Sport’. Tanti i temi trattati dall’amministratore delegato del Milan, tra presente e futuro.

Il dirigente rossonero si è soffermato su Stefano Pioli, spendendo parole di grande stima per l’allenatore del Milan: “E’ un uomo molto intelligente, semplice ma anche molto profondo. Ha capito subito che noi siamo sotto pressione in questo sport, è arrivato in un momento difficile per il club ma non si è mai lamentato della situazione. Ha la capacità di gestire un club così grande. Rangnick? Per me la decisione era aperta, l’ho sempre detto a Stefano. La scelta doveva essere fatta per merito sportivo”.

Gazidis quindi spiega il ruolo di Paolo Maldini all’interno della società: “Per me rappresenta la storia del club ma non è questa la ragione per cui ho scelto Paolo, l’ho scelto perché vedo in lui qualcosa di speciale. Un uomo con valori, moderno, umano e con voglia di imparare. Spero che resti qui per tanto tempo”.

Il CEO del Milan, nonostante l’età non più giovanissima dello svedese, non esclude il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e ribadisce di lavorare anche per il prolungamento di Donnarumma e Calhanoglu: “Ibra è l’eccezione a tutte le regole, sempre, è speciale. Ha qualità personali e fisiche incredibili. Ibra cambia le regole. Rinnovo? Tutto è possibile, questa sfida è la più romantica della sua carriera perché lui ha una storia con questo club. Credo che senta questa sfida in modo speciale. Donnarumma e Calhanoglu? Noi faremo tutto il possibile per raggiungere un accordo”.

OMNISPORT | 10-02-2021 23:56