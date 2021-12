Gasport: Godin e Caceres epurati, non convocati per Juventus-Cagliari

20-12-2021 09:08

“Qualcuno non è degno di indossare questa maglia e deve lasciare il club: ci vuole rispetto. Penso proprio che per loro questa sia stata l’ultima partita col Cagliari”.

Con queste parole Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, annunciava aria di cambiamento dopo l’ennesima delusione stagionale, coincidente con la pesante sconfitta rimediata contro l’Udinese all’Unipol Domus: dichiarazioni che stanno per essere corroborate dai fatti.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbero due i giocatori della rosa sarda a pagare per la pesante crisi: Diego Godin e Martin Caceres non dovrebbero far parte della lista dei convocati per la difficile trasferta di Torino con la Juventus.

I due uruguaiani non hanno rispettato le attese sul loro conto, finendo sul banco degli imputati per aver offerto prestazioni non all’altezza del loro nome: in particolare l’ex Atletico Madrid e Inter, frenato anche da alcuni guai fisici che però non sembrano essere una valida scusante.

Nella squadra che sfiderà la Juventus non ci sarà nemmeno, con ogni probabilità, Nahitan Nandez, vittima di una contusione alla coscia sinistra che richiede ulteriore tempo. Sicuro assente, invece, lo squalificato Razvan Marin.

Restano sotto attenta osservazione, per ora, sia Dalbert che Keita Balde, mentre non è previsto un nuovo ribaltone in panchina: esonerare Mazzarri non sarebbe il massimo dal punto di vista economico per Giulini, nonostante i risultati da dimenticare e la richiesta del tifo che vorrebbe un ritorno di Semplici.

