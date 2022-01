Genoa, adesso è ufficiale: finisce l'avventura di Shevchenko, esonerato

15-01-2022 13:10

Nulla da fare per Andriy Shevchenko, termina già la sua avventura sulla panchina del Genoa. Fatale, al tecnico ucraino ex calciatore e stella del Milan, una serie di risultati negativi ma soprattutto il K.O in Coppa Italia proprio contro il suo Milan.

Genoa, esonerato Shevchenko

A dare la notizia, che comunque era nell’aria, un comunicato stampa del club: «Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi. La guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata temporaneamente a mister Abdoulay Konko, coadiuvato da Roberto Murgita».

Genoa, dopo l’esonero di Shevchenko squadra a Konko

Come l’annuncio dell’esonero del tecnico ucraino, per il momento, ad interim la gestione della prima squadra è stata data a Abdoulay Konko, in collaborazione con Roberto Murgita, in attesa dell’arrivo di Bruno Labbadia, il tecnico italo-tedesco che dovrebbe sostituire l’ucraino. Sheva è arrivato sulla panchina del club il 7 novembre al posto di Davide Ballardini. in 10 partite ha conquistato tre punti, senza mai ottenere una vittoria che manca al Genoa dallo scorso 12 settembre.

Genoa in pole position per il post Shevchenko Bruno Labbadia

In casa Genoa ci sono delle idee, almeno così sembra, abbastanza chiare. A prendere in mano il club dovrebbe essere Bruno Labbadia tecnico di 56 anni, ex ala del Bayern Monaco ed ex allenatore di quadre come Bayer Leverkusen, Amburgo, Stoccarda, Wolfsburg e Herta Berlino. Verrebbe considerato il candidato ideale per la sua attitudine a risolvere situazioni delicate e complesse come quella del club ligure.

