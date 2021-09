Genoa, arriva la fumata bianca: Preziosi cede il club

Dopo i rumors e le tante voci delle scorse settimane, il Genoa finalmente cambia proprietà. Come annunciato nel primo pomeriggio da La Gazzetta dello Sport e dal Secolo XIX infatti, Enrico Preziosi e i suoi uomini hanno trovato l’accordo per la cessione del club rossoblù al fondo statunitense 777 Partners.

Già proprietario a livello calcistico del 6% delle quote del Siviglia, il fondo a stelle e strisce ha bonificato oggi la prima tranche (una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro) della somma pattuita per il passaggio di proprietà.

Si apre quindi una nuova era per il Genoa che da domani non sarà più guidato da Preziosi, l’uomo che nel 2003, coprendo di tasca propria un disavanzo di circa 27 milioni, ha evitato il tracollo finanziario della società.

Superato quel difficile momento, l’imprenditore italiano classe 1948 ha avviato il più longevo ciclo gestionale nella storia del “Grifone” riuscendo, tra alti e bassi, nell’impresa di mantenere il club sempre nel massimo campionato nostrano.

Preziosi dunque, nonostante le tante critiche ricevute negli anni della sua presidenza, ha segnato in maniera indelebile la storia recente del Genoa, un club al quale resterà sempre legato e per il quale comunque, anche senza più detenere quote, nel prossimo triennio ricoprirà presumibilmente un incarico istituzionale curando i rapporti tra i nuovi quadri dirigenziali e la Lega Calcio.

Nel frattempo, nulla cambia in campo: Criscito e compagni, dopo il 2-2 ottenuto ieri a Bologna, continueranno ad andare a caccia di punti salvezza affrontando sabato a Marassi il Verona di Tudor, squadra che l’undici rossoblù cercherà a tutti i costi di battere per salutare nel migliore dei modi l’approdo in Liguria dei nuovi proprietari.

OMNISPORT | 22-09-2021 14:11