Genoa-Atalanta, moviola: la macchia sul gol di Retegui, Gasperini stavolta tace

La prova dell’arbitro Ghersini a Marassi nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto genoves ha annullato una rete ai locali

E’ un impiegato di banca, professione tra le più gettonate tra i direttori di gara, l’arbitro Ghersini scelto dal designatore Rocchi per Genoa-Atalanta. Svolge, in particolare, l’incarico di analista funzionale per conto della Carige, l’istituto di credito genovese per cui presta servizio da diversi anni. La decisione di fare il corso arbitri è la reazione al rimprovero paterno: “Vai tu a fare l’arbitro se sei capace, invece di criticare” dopo che aveva appena visto allo stadio una gara di serie A. Le difficoltà dell’esordio, la tentazione di lasciare ed anche qui il pungolo paterno: “E’ così che ci si arrende alle prime difficoltà?”. Oggi è una delle giovani speranze della recente nidiata arbitrale ma come se l’è cavata ieri a Marassi?

I precedenti di Ghersini con Genoa e Atalanta

Quattro i precedenti con la Dea (2 vittorie, 1 pari e 1 ko), nessuno col Grifone

L’arbitro non ha ammonito nessuno

Coadiuvato dagli assistenti Cavallina-Miniutti; IV uomo Ferrieri Caputi, Dionisi al Var e Aureliano all’Avar, l’arbitro non ha ammonito alcun giocatore, recupero 2’ pt e 4’ st.

Genoa-Atalanta, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 44′ su spizzata di De Winter De Winter interviene Bani, che finisce addosso a Rui Patricio, e, in un contatto col portiere abbastanza confuso, riesce a spingerla dentro. Ghersini convalida ma viene richiamato all’on field review: vede un mani sospetto e annulla il gol. C’è un check del Var anche per un possibile fallo del portiere ma alla fine la rete non viene convalidata.

Al 60′ check VAR sul secondo gol del Genoa (Pinamonti) per possibile irregolarità, tutto regolare. All’89’ la rete del sorpasso atalantino con Retegui, che viene servito da De Keteleare in contropiede, e tira di sinistro, la palla sbatte sul palo ed entra in porta. Polemiche dei genoani perchè l’azione nasce mentre il difensore genoano De Winter si trova a terra, dopo aver subito un infortunio. Tuttavia, secondo il regolamento, l’arbitro Ghersini non è obbligato a interrompere immediatamente il gioco, trattandosi di un problema fisico non riguardante la testa. Di conseguenza, il direttore di gara fa proseguire l’azione, culminata con la rete decisiva del bomber nerazzurro. Dopo il recupero Genoa-Atalanta finisce 2-3.

La spiegazione di Gasperini

A fine gara Gasperini preferisce non commentare il gol contestato di Retegui: “Non entro nel merito perché ci sono delle immagini, ognuno può giudicare. Per fortuna non c’erano esigenze particolari di classifica, non si è accorto nemmeno Thorsby del passaggio”.