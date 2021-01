Genoa, Ballardini elogia gli arrivi di Strootman e Onguéné

Nella conferenza stampa pre-partita, il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha elogiato gli arrivi di Strootman e Onguéné e ha parlato dell’Atalanta, avversaria nel match di domani. Il Genoa ha migliorato notevolmente le proprie prestazioni dall’arrivo dell’allenatore, e dunque nonostante si affronti una squadra che si può ormai definire una “corazzata” del nostro campionato, nonsi può certamente partite sconfitti.

Queste le sue parole:

“Sarà una partita difficile, ma abbiamo tutta la voglia di renderla complicata anche a loro. L’Atalanta sta bene, ma ci siamo anche noi e vogliamo fare una bella partita, la Coppa Italia contro la Juve per noi è stata una conferma. Vedere i ragazzi giocare con quella attenzione e personalità contro i bianconeri mi è piaciuto molto, ma non avevamo grandi dubbi su questo. Voglio vedere un Genoa sostanzioso domani, che faccia una grandissima partita. L’Atalanta è una squadra che ha forza, personalità e tecnica come le big di Serie A. Strootman e Onguéné? Mi sembrano due giocatori forti, arrivati al Genoa con tanto entusiasmo e voglia di dimostrare, possono essere utili. Kevin l’ho visto per un allenamento in più, Jerome solo oggi, ma mi sembra siano fisicamente pronti entrambi”.

Finalmente, poi, torna in gruppo Goran Pandev:

“Goran è tornato in gruppo, ed ha fatto già tre allenamenti con la squadra: verrà con noi a Bergamo”.

OMNISPORT | 16-01-2021 14:45