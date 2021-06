Genoa: idea Benatia per la difesa

Dopo aver giocato con Udinese, Roma e Juventus, Medhi Benatia può diventare uno dei pezzi pregiati del mercato low cost che si prospetta in tutto il mondo in quest’estate post Covid-19. Il difensore centrale marocchino ha visto terminare il proprio contratto con l’Al Duhail negli scorsi giorni ed ora è alla ricerca di una nuova sfida.

Archiviata l’esperienza in Qatar, il ritorno in Serie A potrebbe essere un’opzione per il classe 1987: su di lui ci sarebbe infatti il forte interesse del Genoa, che starebbe pensando a regalarlo a Davide Ballardini.

La squadra del capoluogo ligure sta pensando a un cambiamento tattico permanente con i quattro in difesa, contesto in cui Benatia si è sempre espresso al top in tutta la sua carriera, specialmente nella Roma di Rudi Garcia.

Benatia vorrebbe tornare in Serie A dopo averla lasciata nel gennaio 2019 per tentare l’avventura in Qatar, dove per un periodo è stato raggiunto anche da Mario Mandzukic.

OMNISPORT | 08-06-2021 09:15