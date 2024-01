Genoa, nessuna penalizzazione per i pagamenti Irpef in ritardo: la Procura FIGC archivia il caso

Archiviato il procedimento aperto dalla Procura Federale contro il Genoa per i pagamenti Irpef in ritardo: tutta colpa di un problema telematico, Grifone in buona fede.

16-01-2024 19:21

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Scampato pericolo per il Genoa. La temuta penalizzazione in classifica per il caso Irpef, i cui pagamenti erano stati comunicati in ritardo rispetto ai termini previsti, non ci sarà. La Procura della FIGC, infatti, ha deciso di archiviare il procedimento. Lo riporta l’Ansa: nessuna decurtazione di punti in classifica, dunque, per il Grifone, che rischiava di ritrovarsi invischiato – suo malgrado – in piena bagarre retrocessione.

Genoa, rischio penalizzazione per il caso Irpef

Il caso Irpef era scoppiato qualche giorno fa, visto che la segnalazione di avvenuto pagamento dei contributi da parte del club rossoblu era stata ricevuta in ritardo, oltre la relativa deadline. I documenti, infatti, erano arrivati successivamente alla scadenza dei termini perentori, il che aveva comportato l’apertura di un procedimento. Le indagini, però, hanno accertato la buona fede del Genoa. Il ritardo, infatti, è dipeso esclusivamente da un problema telematico.

Problema telematico: la Procura FIGC scagiona il club

I pagamenti, infatti, erano avvenuti regolarmente nei tempi previsti, come peraltro ribadito a più riprese dalla dirigenza del club ligure. Gli ispettori federali hanno accertato la correttezza dell’operato del Genoa, riportando tutto al procuratore. Qualora gli accertamenti avessero confermato gli indizi di colpevolezza, la formazione rossoblu sarebbe stata punita con un’ammenda o anche con una penalizzazione in classifica. Lo scenario più temuto da Gilardino e dai giocatori, autori sino a questo momento di un buon campionato.

Caso archiviato, il presidente Zangrillo l’aveva detto

Chi non ha mai perso la bussola, anche dopo l’apertura del fascicolo da parte della Procura FIGC, è stato il presidente Alberto Zangrillo. Sin dall’inizio, infatti, il massimo dirigente rossoblu ha provveduto a tranquillizzare tifosi e ambiente: “Negli ultimi giorni la società ha prodotto tutta la documentazione richiesta dagli organi federali. Si sono celebrate formali audizioni e io personalmente ho avuto modo di confrontarmi, in vari momenti, con la massima autorità della Procura Federale”. Che ha riconosciuto la correttezza e il buon operato del Genoa. Pericolo scongiurato, nessuna penalizzazione per il Grifone.