Genoa-Torino, moviola: Juric aveva ragione, errore dell’arbitro

La prova di Giua al Luigi Ferraris analizzata ai raggi X, il fischietto sardo ha ammonito cinque giocatori, tre nell’ultimo quarto d’ora

14-01-2024 08:10

Pignolo anche troppo sul regolamento, poco propenso al dialogo e dal cartellino facile, l’arbitro Giua – designato da Rocchi per Genoa-Torino – è ancora alla ricerca di una dimensione definitiva dopo aver fatto ben sperare agli esordi. Pochi i big-match arbitrati finora ma come se l’è cavata ieri a Marassi?

I precedenti di Giua con le due squadre

E’ stata la quinta volta che l’arbitro sardo ha diretto una gara del Torino: nei quattro precedenti, il bilancio dei granata è di una vittoria e tre sconfitte. Ultimo precedente con la Salernitana (match vinto per 3-0 dalla squadra di Juric). Sesta volta invece col Grifone: nei cinque precedenti, il bilancio recita 2 vittorie e 3 sconfitte.

Giua ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Raspollini e Barone, con Feliciani IV uomo, La Penna al Var e Valeri all’Avar, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori: 16′ Vlasic (T), 44′ De Winter (G), 76′ Malinovskyi (G), 80′ Martin (G), 81′ Buongiorno (T)

Genoa-Torino, i casi dubbi

Questi i principali casi da moviola. Al 12’ fischiata una punizione sulla trequarti per un fallo di Djidji su Retegui: protesta Juric che viene ammonito. Ha ragione l’allenatore ad arrabbiarsi: il rossoblù inciampa sul pallone, non c’è alcun fallo. Al 16’ giusto il giallo a Vlasic: il croato entra in ritardo su Messias. Corretti anche gli altri quattro gialli. Nel complesso sufficiente la prova di Giua in Genoa-Torino.