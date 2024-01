Bologna-Genoa, moviola: il gol annullato e quei cartellini facili

La prova al Dall’Ara di Colombo, arbitro neo-internazionale, analizzata ai raggi X: il fischietto comasco ha ammonito 6 giocatori, 4 negli ultimi 20'

06-01-2024 06:11

Sta scalando in fretta ogni graduatoria l’arbitro Colombo, scelto da Rocchi per Bologna-Genoa. Il fischietto comasco ha fatto tutta la trafila nelle varie categorie e dal 1 dicembre scorso è diventato anche internazionale. Nella sua ultima esibizione, all’Olimpico per Roma-Napoli, apparve troppo severo (due espulsi tra gli azzurri) ma come se l’è cavata ieri al Dall’Ara?

I precedenti di Colombo con il Genoa

Per il fischietto comasco è stata laquarta direzione di gara in carriera col Genoa. Tutte le precedenti tre direzioni di gara fanno riferimento alla stagione scorsa, due volte in campionato e una in Coppa Italia. Il bilancio parla di due vittorie e un pareggio rossoblù. Aveva diretto anche l’amichevole di questa estate contro il Monaco al Ferraris.

Colombo ha ammonito sei giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallatini con Tremolada IV uomo, Abbatista al Var e Di Bello all’Avar, l’arbitro ha ammonito 6 giocatori: Ammoniti: 19’ pt Posch (B), 40’ pt Vasquez (G), 26’ st Retegui (G), 34’ st Sabelli (G), 43’ st Zirkzee (B), 52’ st Kristiansen (B).

Bologna-Genoa, i casi dubbi

Questi i principali episodi da moviola. Colombo ha sbagliato qualcosa solo nella gestione dei (troppi) cartellini. Giusta la decisione sull’episodio-chiave: al 77’ punizione di Saelemaekers, testa di Calafiori e gol, ma il difensore parte leggermente in posizione di fuorigioco. Sufficiente alla fine la prestazione di Colombo in Bologna-Genoa.