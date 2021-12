Genoa, Shevchenko: "La Juve è sempre la Juve"

04-12-2021 17:22

In vista del match contro la Juventus, il tecnico del Genoa Shevchenko è intervenuto in conferenza stampa: “Prima di venire qua avevo visto il calendario e sapevo le difficoltà, però non mi aspettavo così tanti infortuni che in questo momento ci stanno penalizzando tantissimo”.

Sheva conosce bene l’avversario: “La Juventus è sempre la Juventus. Una grande squadra con giocatori importanti e con tanti campioni. E’ una squadra che dimentica le sconfitte velocemente avendo una rosa di giocatori importanti e infatti si è ripresa subito”.

