Georgina Rodriguez incanta il red carpet di Venezia

Bella bellissimo con lo smoking bianco al femminile e poi sublime con l’abito lungo con spacco vertiginoso. Così Georgina Rodriguez, la compagna (forse moglie) di Cristiano Ronaldo ha conquistato la 77° Mostra del Cinema di Venezia sfilando sul mitico red carpet e attirando a se tutti i click dei fotografi, le telecamere e, in successione, facendo il boom di like e condivisioni in rete.

Georgina Rodriguez è sbarcata al Lido di Venezia dove è in corso la 77a edizione della Mostra del Cinema. Al suo arrivo, la compagna di Cristiano Ronaldo, tutta vestita di bianco, ha lasciato senza fiato i fotografi accorsi all’hotel Excelsior. La modella argentina Georgina Rodriguez è a Venezia per la prima di “The Human Voice“. Il film è presentato fuori concorso al festival che si tiene da dal 2 al 12 settembre.

Così come accaduto lo scorso anno, non c’era Cristiano Ronaldo al suo fianco, impegnato con la Nazionale Portoghese nell’esordio della Nations League che rischia di saltare per un piccolo infortunio. Georgina arrivata col suo jet privato dalla Spagna ha catturato i flash dei fotografi giocando con lo spacco dell’abito vestaglia color rosa cipria. Ha sfilato accanto a Pedro Almodovar regista appunto del corto «The Human Voice».

La stessa Georgina, sempre attivissima sui social, ha voluto condividere questa giornata al sole della laguna di Venezia con i suoi oltre 20 milioni di followers facendo incetta di like e di condivisioni.

SPORTEVAI | 03-09-2020 18:59