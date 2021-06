Germania indigesta per Cristiano Ronaldo: primo gol ma quinta sconfitta contro i tedeschi

Nel giorno della sua prima marcatura ufficiale contro la Germania – con tanto di assist recapitato a Diogo Jota – Cristiano Ronaldo ha visto sfumare la prima potenziale vittoria contro i tedeschi in uno dei massimi tornei riservati alla nazionale.

Il palcoscenico dell’Allianz Arena sembrava poter essere la platea ideale per porre fine al filotto di risultati negativi maturati nei precedenti faccia a faccia contro i teutonici. Il tap-in del minuto 15, dopo la grande azione di Bernardo Silva, ha rappresentato un goal per certi versi storico per l’attaccante della Juventus che fino ad oggi non aveva mai trovato la via della rete contro Neuer e compagni.

La rete di CR7, però, non si è rivelata altro che una mera illusione per i campioni d’Europa in carica, ‘ribaltati’ già nella prima frazione dalle autoreti di Dias e Guerreiro che hanno capovolto l’inerzia della sfida.

Nel secondo tempo, Havertz e soprattutto uno scatenato Gosens hanno messo il punto escalamativo sulla sfida, rendendo il goal finale di Diogo Jota – servito proprio da Ronaldo – materiale buono per le statistiche e nulla più.

E con questa, dunque, fanno cinque. Il 7 della Juve si inchina ancora una volta al cospetto della Germania come già era accaduto in quattro precedenti: il primo confronto è datato 2006 quando nella finale valevole per il terzo posto al mondiale di Germania, i padroni di casa si imposero per 3-1.

La rivincita si presentò due anni più tardi agli Europei del 2008 ma a Basilea vinse ancora la Germania che si impose di misura per 3-2. Infine gli ultimi due incroci prima della gara disputata oggi all’Allianz Arena: l’1-0 a Euro 2012 e ultimo in ordine cronologico il clamoroso 4-0 al mondiale brasiliano di sette anni fa.

Un trend negativo che non si ferma. Una piccola macchia in una carriera macina record come quella dell’asso portoghese.

OMNISPORT | 19-06-2021 21:50