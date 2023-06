Germania: Marquez re, Ducati maledetta. Bagnaia: "Qui toccato il fondo"

La MotoGP torna in Germania, al Sachsenring: in questa pista Marquez ha ottenuto ben 11 vittorie, la Ducati invece non vince dal 2008 e Bagnaia vuole sfatare il tabù.

15-06-2023 19:50

La MotoGP torna in pista al Sachsenring, in Germania. Una pista che ha un re indiscusso: l’otto volte iridato Marc Marquez, che in terra teutonica ha vinto ben 11 volte in carriera. Questo tragitto invece è diventato maledetto per la Ducati: la scuderia di Borgo Panigale non ottiene trionfi dal lontano 2008. Toccherà al campione del mondo in carica e leader della classifica piloti Pecco Bagnaia sfatare il tabù domenica.

Ducati, le parole di Bagnaia

Nella conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana, Bagnaia ha dichiarato: “Il Sachsenring è un circuito sul quale la Ducati non vince dal 2008 ma siamo stati in grado di essere competitivi. Sarà fondamentale iniziare bene e finire alla stessa maniera. Al Mugello tutto è andato per il verso giusto ma sappiamo che qui tutto sarà differente, anche perché le condizioni saranno diverse e potranno cambiare in fretta. Scopriremo strada facendo il nostro potenziale, ma sono fiducioso sul fatto che potremo essere competitivi, ma la storia ci dice che qui Marquez è l’uomo da battere“.

Bagnaia: “Qui toccato il fondo”

Bagnaia non dimentica quanto accaduto lo scorso anno: “Abbiamo toccato il fondo nella scorsa stagione, ma è stata anche la svolta. Quella caduta mi ha insegnato che bisogna sempre crederci. Sicuramente è stato un momento difficile perché ero in lizza per il titolo, ma stavo perdendo tutto. La riunione post-gara è stata fondamentale. Cercavo di capire quale fosse il nostro reale potenziale e, fortunatamente, tutto è cambiato. Sin da Assen, ovvero la gara successiva, siamo stati competitivi per la vittoria ed è stato un bellissimo modo per riprendersi e ricostruire la confidenza con la moto. In questo weekend dovrò essere ancor più concentrato”.

Marquez punta al podio

Chi non vuole tradire ovviamente le aspettative è Marc Marquez, anche se lo spagnolo è reduce da un avvio di campionato molto difficile: “Voglio capire come andranno le cose su questo circuito. In Argentina e ad Austin non ho potuto gareggiare e sono due circuiti su cui mi trovo bene, adesso ritorno su una pista che mi piace come il Sachsenring, mi approccio al weekend con una mentalità positivo, spero di salire sul podio“.

Dopo l’ultimo GP, con tanto di caduta, Marquez ha rivelato: “Al Mugello ho incontrato i vertici della Honda, ma non è la prima riunione che facciamo. C’è stato un bel clima nella riunione, però nel futuro prossimo dobbiamo vedere una forte reazione. Abbiamo ottimi piloti in Honda, dobbiamo fare qualcosa in più per lottare per le posizioni di vertice”.