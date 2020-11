GF Vip, Balotelli manda un messaggio a Enock: "Meglio di me"

Enock Barwuah ha svelato un lato di sé francamente inedito. Sebbene filtrato dal racconto televisivo, la sua figura è emersa anche e nonostante l’ingombrante ombra di suo fratello, Mario Balotelli. Talento assoluto che, nel calcio, ha forse sopraffatto Enock, ma che ha assistito al suo progressivo indebolimento e adesso affronta allenamenti quotidiani senza godere di un contratto dopo la rottura con il Brescia.

E’ proprio lui, Mario, a rivolgere un messaggio di sostegno e di orgoglio a Enock che sta continuando il suo cammino nel reality show e che ha manifestato forse la nostalgia e l’emozione più di tanti che hanno preferito tenere per sé le emozioni scaturite dal video mandato in onda.

“Ascolta sono felicissimo di vederti in questo percorso – ha detto Mario Balotelli nel video messaggio -. Sai, io sono scettico e non è una parolaccia! Non credere stai facendo un percorso fantastico. Noi veniamo dal niente, dai nostri genitori che non avevano niente, siamo stati dei bambini non fortunati all’inizio. Tu stai facendo quello che veramente sei. Sono fiero di te. Sai io non ho avuto l’occasione di farmi vedere per quello che sono, al mondo. Stai facendo qualcosa in più di tuo fratello. Non il modo vero di come sono. Sei riuscito a fare una cosa che io non sono mai riuscito a fare. E poi, dai, ammetti che hai baciato Selvaggia (ridono)”.