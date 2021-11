Giallo Immobile: quando si è fatto male il bomber della nazionale?

11-11-2021 10:07

Sarà un’Italia molto rimaneggiata quella che affronta la Svizzera. Una gara decisiva per gli azzurri, un crocevia fondamentale verso i Mondiali del Qatar nel 2022. Per Roberto Mancini si tratta di una prova di maturità, dopo la vittoria all’Europeo gli azzurri non possono correre il rischio di mancare l’appuntamento mondiale e di certo non vogliono infilarsi nel calderone dei playoff di qualificazione.

Italia-Svizzera: quante assenze

Giorgio Chiellini è stato costretto a rinunciare al match con gli elvetici ed ha lasciato il ritiro di Coverciano, ma l’emergenza principale riguarda l’attacco vista l’assenza di Ciro Immobile. Il calciatore della Lazio è arrivato in ritiro ed ha dato forfait lasciando a Mancini l’ingrato compito di sostituirlo. Al suo posto potrebbe scendere in campo Andrea Belotti, anche se il ct valuta anche altre soluzioni come quelle di Bernardeschi e Insigne come falso nueve.

Infortunio Immobile: è giallo

L’assenza di Ciro Immobile però comincia a far discutere e in particolare fanno discutere le condizioni del suo infortunio con Repubblica che fa notare: “La Figc assicura che Immobile si sia infortunato domenica contro la Salernitana (ma ha corso come un matto fino al fischio finale, impossibile con una lesione di primo grado), allora non si capisce perché sia stato portato in conferenza stampa martedì a Coverciano”. Il giocatore si sottoporrà a nuovi test e al momento i tempi stimati per il recupero sono di cerca 20 giorni”.

Sull’argomento Immobile i social sono scatenati già da giorni. L’attaccante viene sempre messo nel mirino quando indossa la maglia della nazionale e stavolta succede che finisca sotto accusa anche per l’impossibilità di scendere in campo. A difesa del giocatore scende in campo anche il giornalista Riccardo Cucchi: “Attendo che coloro che hanno insinuato dopo il mio tweet sull’infortunio di Immobile in nazionale chiedano scusa. Non a me, ma a Ciro. Credo che attenderò invano”.

Ma nonostante i tempi di recupero lunghi c’è chi non è ancora convinto della veridicità dell’infortunio: “Sono convinto che il suo sia un finto infortunio o perlomeno una cosa lieve. Vedrete che contro la Juventus ci sarà”. E sono tanti i tifosi della Juve che la pensano a questo modo: “E’ davvero incredibile quello che sta succedendo. Immobile si ripresenterà fresco il 20 novembre alla 18 mentre Chiesa e altri saranno in dubbio perché Mancini non gli avrà risparmiato neanche un minuto”.

