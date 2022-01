Gianluigi Donnarumma non si pente e fa arrabbiare i tifosi del Milan

04-01-2022 09:59

Il bilancio del primo semestre trascorso da Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain non è stato certo lusinghiero. Almeno in termini di minutaggio.

Per il momento, infatti, il tecnico Mauricio Pochettino ha sciolto in favore di Keylor Navas il dualismo tra i pali della formazione francese, dato che il portiere costaricense ex Real Madrid è stato schierato da titolare in ben 17 delle 28 partite ufficiali giocate dal Psg nella prima metà della stagione.

Gianluigi Donnarumma manda una frecciata al Milan

Eppure, almeno per il momento, non sembra esserci traccia di pentimento circa la scelta fatta la scorsa stagione nelle parole di Donnarumma, almeno stando alle parole pronunciate nell’intervista concessa a Fabien Lévêque per ‘Tout le sport’ su France TV.

Anzi, nel tracciare il primo bilancio della propria esperienza francese Donnarumma lancia anche qualche frecciata, seppur forse involontaria, al suo vecchio Milan, esprimendo un concetto che certo non farà piacere ai tifosi rossoneri:

“Rispetto al Milan, qui al Paris Saint-Germain c’è più pressione. Ora sono in un club che vuole vincere tutto”.

Psg, Donnarumma e il rapporto con Keylor Navas

Insomma, per il momento è tutto tranquillo all’interno del gruppo, anche per quanto riguarda il rapporto con Keylor Navas, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe il preferito della “potente” ala sudamericana dello spogliatoio del Psg.

“Il premio di miglior portiere deve essere solo l’inizio, le mie ambizioni sono sempre le stesse: vincere, vincere, vincere. Navas è un amico, la concorrenza è normale” ha aggiunto Donnarumma.

In pochi si sarebbero aspettati il dualismo tra Donnarumma e Navas dopo che il Psg aveva deciso di fare ponti d’oro per il titolare della nazionale italiana, arrivato a parametro zero dopo la fine del contratto con il Milan, ma con un ingaggio di 7 milioni netti a stagione, cifra in grado di sbaragliare non solo la concorrenza della società rossonera, che già dalla fine dell’anno solare 2020 si era rassegnata a perdere gratis uno dei propri giocatori migliori, sia quella di qualunque altro top club europeo.

Psg, i numeri di Donnarumma nella prima parte di stagione

Eppure, pur avendo iniziato la nuova avventura dopo l’esaltante esperienza a Euro 2020, dove Donnarumma era stato eletto miglior giocatore del torneo vinto dall’Italia anche grazie alle sue parate, in particolare nelle serie di rigori in semifinale contro la Spagna e in finale contro l’Inghilterra, a Parigi Gigio ha conosciuto finora tanta panchina, giocando appena 11 partite.

Tre gare su sei del girone di Champions League, una in Coppa di Francia e appena 8 su 19 in campionato, dove Donnarumma non ha mai giocato più di due gare di fila.

Insomma il classico trattamento riservato al secondo portiere, ma Gigio ha età e motivazioni dalla propria parte per provare a sovvertire le gerarchie al più presto…

OMNISPORT