Gigi Dall'Igna: "Possiamo lottare per il titolo piloti"

Il direttore generale della Ducati Gigi Dall’Igna a margine della presentazione della nuova moto ha parlato degli obiettivi stagionali: “Jack Miller e Pecco Bagnaia hanno un grande potenziale e credo che insieme potremo lottare non solo per difendere il titolo costruttori conquistato nel 2020, ma anche per il titolo piloti. Entrambi sono dotati di uno straordinario talento, sono giovani, ma hanno già molta esperienza sulla nostra moto”.

“Il regolamento di quest’anno non ci ha permesso di modificare alcune componenti della moto, ma abbiamo comunque potuto lavorare su altri aspetti durante l’inverno per cercare di arrivare pronti all’inizio della nuova stagione con una moto ancora più competitiva”.

OMNISPORT | 09-02-2021 18:33