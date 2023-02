Gilardino deluso: "Ma il ko è colpa mia"

Il tecnico del Genoa: "Non sono entrato nella testa dei giocatori, sapendo che era una partita sui duelli e sulle seconde palle"

05-02-2023 19:12

Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha parlato dopo la sconfitta in casa del Parma: “Abbiamo fatto troppo poco, la responsabilità della sconfitta è mia. Non sono entrato nella testa dei giocatori, sapendo che era una partita sui duelli e sulle seconde palle. Mi assumo le colpe soprattutto del primo tempo; nel secondo abbiamo cercato di cambiare tatticamente, ma non ci siamo riusciti”.

“L’episodio del rigore ha poi chiuso la partita. Mi è dispiaciuto non aver avuto una reazione. La squadra nelle ultime partite è sempre stata attenta, oggi è venuto tutto un po’ meno. Il Parma ha fatto una delle sue migliori partite della stagione, ha dei giocatori che possono accendersi in qualsiasi momento. Mi aspettavo questo tipo di Parma: hanno giocatori con gamba e Vazquez, che possono impensierire in qualsiasi momento”.