23-09-2022 09:41

Il Milan sta giocando (e vincendo) senza il suo totem Zlatan Ibrahimovic. Tuttavia, l’attaccante svedese sta bruciando le tappe ed ha un obiettivo. Tornare per una sfida alla quale tiene moltissimo.

Milan, il recupero di Ibrahimovic procede alla grande

Lo scorso 25 maggio, Zlatan Ibrahimovic è stato operato, in artroscopia, al ginocchio sinistro dal dottor Bertrand Sonnery-Cotter in quel di Lione. Dal giorno seguente, lo svedese classe 1981 ha iniziato a lavorare per tornare in campo il più in fretta possibile.

Solo averlo rivisto allenarsi a Milanello ha generato tanta gioia nell’ambiente rossonero e tra i tifosi. Re Zlatan resta una delle star del Diavolo.

Ibrahimovic, la data giusta è quella del 18 gennaio

Il recupero sta procedendo in maniera spedita con l’attaccante che sta sempre più forzando il ginocchio per ritrovare la miglior condizione. Attraverso i social network, Re Zlatan sta mostrando come si allena e perchè è determinato a tornare in campo.

Milan, Ibrahimovic vuole esserci per la Supercoppa, in programma il 18 gennaio 2023 a Riad, in Arabia Saudita. Il trofeo se lo giocheranno il “suo” Milan e l’Inter. Un derby che lo svedese non vuole perdersi per nulla al mondo.

Ibrahimovic, niente ritiro ma tanta voglia di giocare

Come ha ribadito in più occasioni, Zlatan Ibrahimovic ci sente ancora un giocatore e non uno qualsiasi. L’opzione ritiro non è stata mai presa in considerazione. L’attaccante classe 1981 è convinto di poter ancora essere utile alla causa rossonera e non vede l’ora di dimostrarlo in campo.

Gli ultimi video postati, lo ritraggono in una forma fisica straripante. Se riuscirà a recuperare al meglio dall’infortunio al ginocchio, potrà giocarsi le sue carte, anche perchè il tecnico del Diavolo Stefano Pioli conosce perfettamente le sue qualità, sia tecniche che caratteriali. Uno come lui fa sempre comodo averlo in campo, non per forza per tutta la durata del match. Durante la pausa per il Mondiale, Zlatan Ibrahimovic ha intenzione di forzare gli allenamenti per cercare di farsi trovare pronto per quando ci si giocherà la Supercoppa italiana a Riad con l’Inter.