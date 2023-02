Giornata decisiva: il Milan prepara il rinnovo di Giroud

Il francese in scadenza a giugno potrebbe trovare l’intesa in questo 9 febbraio: il suo agente è già in viaggio per incontrare Maldini e Massara, sul piatto, un anno di rinnovo a 3,5 milioni.

09-02-2023 11:35

Sarà il giorno di Giroud e del Milan? Ci sono un paio di indizi che potrebbero far pensare che sia davvero così. L’attaccante francese è in scadenza di contratto a giugno ed ora sta lavorando all’intesa per un nuovo accordo che possa prolungare la sua esperienza in rossonero.

Il club ha scoperto le carte offrendogli un anno di rinnovo, quindi fino a giugno 2024, a 3,5 milioni di euro.

L’agente del vicecampione del mondo è già in direzione Milano dove avrà appuntamento con Paolo Maldini e Ricky Massara per chiudere la trattativa.

Giroud è al momento l’attaccante più prolifico del Diavolo (10 gol in stagione in 27 presenze) e l’anno scorso fu determinante per la vittoria dello scudetto, gradirebbe un ritocco d’ingaggio ma ha anche dichiarato che gli piacerebbe finire la sua carriera ai massimi livelli con la maglia rossonera.