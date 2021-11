Giro d'Italia 2022: tutte le tappe. Calendario | Date | Percorso

11-11-2021 15:06

Il Giro d’Italia 2022 parte da Budapest in Ungheria il 6 maggio del 2022 e termina a Verona il 29 maggio. Il percorso del Giro 2022 ha una lunghezza complessiva di 3410 km e si articola su 21 tappe. Le tappe a cronometro sono 2 (la seconda e quella finale), ci sono 7 tappe per velocisti, 6 tappe di media montagna e 4 tappe per scalatori puri. A livello di difficoltà ci sono 3 tappe a 5 stelle e ben 7 con 4 stelle. Pochissime le tappe di trasferimento con 1 sola stella. Le giornate di riposo sono 3.

Giro d’Italia 2022: come sarà

Si prevede un Giro d’Italia molto impegnativo con un esordio in terra ungherese. L’inizio all’estero non è assolutamente una novità per il Giro: sarà infatti la quattordicesima volta che succede, però è la prima volta che accade in Ungheria. Occhio alla crono di Budapest, perché dopo le serpentine nel centro storico ai ciclisti è servita una salita al 14% con tratti in pavé. Dopo i 3 giorni in terra magiara, il Giro torna in Italia ripartendo dal profondo Sud. E il rientro non sarà dei più agevoli: una tappa 4 stelle con ascesa al Rifugio Sapienza sull’Etna. Seguono altre tappe verso Nord con un arrivo in salita a Potenza e poi l’ascesa della Maiella pochi giorni dopo (tappa 5 stelle). Nel terzo segmento la carovana risale ulteriormente verso Nord con una serie di tappe complicate come la Santena-Torino o la Rivarolo-Cogne.

L’ultima settimana sarà infernale per i ciclisti ma imperdibile per gli appassionati: montagne epiche come il Mortirolo (nella Salò-Aprica) oppure Tonale-Vetriolo-Menador nella Ponte di Legno-Lavarone oppure ancora il terribile trittico Pordoi (cima Coppa 2022)-Passo S.Pellegrino (pendenze al 15%)-Fedaia nella penultima tappa Belluno-Marmolada che, a un giorno dal finale, sarà sicuramente determinante per la classifica del Giro d’Italia 2022.

Giro d’Italia 2022: il calendario. Tappe, data, percorso, lunghezza e difficoltà

N° Data Tappa km Difficoltà 1 06-mag BUDAPEST – VISEGRÁD 195 ** 2 07-mag BUDAPEST – BUDAPEST (Cronometro) 9,2 *** 3 08-mag KAPOSVÁR – BALATONFÜRED 201 * 9 09-mag riposo 4 10-mag AVOLA – ETNA (Rif. Sapienza) 166 **** 5 11-mag CATANIA – MESSINA 172 ** 6 12-mag PALMI – SCALEA 192 ** 7 13-mag DIAMANTE – POTENZA 198 **** 8 14-mag NAPOLI – NAPOLI 149 ** 9 15-mag ISERNIA – BLOCKHAUS 187 ***** 16-mag riposo 10 17-mag PESCARA – JESI 194 *** 11 18-mag SANTARCANGELO DI R. – REGGIO EMILIA 201 * 12 19-mag PARMA – GENOVA 186 **** 13 20-mag SANREMO – CUNEO 157 ** 14 21-mag SANTENA – TORINO 153 **** 15 22-mag RIVAROLO CANAVESE – COGNE 177 **** 23-mag riposo 16 24-mag SALÒ – APRICA 200 ***** 17 25-mag PONTE DI LEGNO – LAVARONE 165 **** 18 26-mag BORGO VALSUGANA – TREVISO 146 * 19 27-mag MARANO LAGUNARE -SANTUARIO DI CASTELMONTE 178 **** 20 28-mag BELLUNO – MARMOLADA (Passo Fedaia) 167 ***** 21 29-mag VERONA (Cronometro) 17,1 *** Lunghezza Totale 3.410,3 Lunghezza Media 162,4

FAQ Quando inizia il Giro d'Italia 2022? Il 6 maggio 2021 Quante sono le tappe del Giro d'Italia 2022? 21 Quante cronometro ci sono al Giro d'Italia 2022? 2 (a Budapest e a Verona) Quanti km totali è lungo il percorso del Giro d'Italia 2022? 3410,3 km Quale è la Cima Coppi del Giro d'Italia 2022? Passo Pordoi Qual è la Cima Pantani del Giro d'Italia 2022? Il Santa Cristina Qual è il dislivello totale del Giro d'Italia 2022? 51mila metri Quando finisce il Giro d'Itala 2022? Il 29 maggio 2022

