Giro d'Italia: Mattarella premierà il vincitore a Roma

Il capo dello Stato sarà presente il 28 maggio all'ultima tappa della corsa rosa, che oggi arriva alla terza tappa

08-05-2023 11:55

Sergio Mattarella sarà a Roma il 28 maggio per la conclusione del 106esimo Giro d’Italia. La corsa rosa si chiuderà nella splendida cornice della capitale e per l’occasione il presidente della Repubblica premierà il vincitore di una corsa che oggi arriva alla terza tappa e che vede in maglia rosa Remco Evenepoel. Il Giro d’Italia si chiuderà ai Fori Imperiali quest’anno. Un’occasione in più per ammirare le bellezze della città capitolina e per applaudire il corridore che sarà riuscito a mettere le sue ruote davanti a tutti gli altri avversari.