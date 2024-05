Giro d'Italia, tappa 21: a Roma Milan fa un numero pazzesco, ma l'ultima volata la vince Merlier

Jonathan Milan è sfortunatissimo: perde 45 secondi ai -9 dall'arrivo per un problema meccanico, rimonta a velocità folle ma allo sprint deve arrendersi a Merlier, che vince l'ultimo sprint

Quel che ha fatto Jonathan Milan è roba che pochi si possono permettere: recuperare 45 secondi alle ruote del gruppo quando a 9 km dalla fine un problema meccanico lo spedisce lontanissimo è qualcosa che si fa fatica anche soltanto a pensare. Milan però ha un motore senza eguali: torna davanti, rifiata per 3 km, poi però deve comunque arrendersi a Tim Merlier che con più energie e con un lavoro di squadra della Soudal Quick Step a sua volta impeccabile ha gioco facile nel prendersi lo sprint sui Fori Imperiali, pareggiando il conto delle volate con la maglia ciclamino (tre vittorie a testa). Che per è il vincitore morale dell’ultima tappa del Giro, quello che passerà alla storia come il Giro di Tadej Pogacar.

Giro d’Italia, 21a tappa: Milan, manca soltanto il lieto fine

Che per non farsi mancare nulla si mette a tirare davanti a tutti fino a 1.500 metri dal traguardo. Lo fa per cercare di agevolare il compito di Molano, il velocista di casa UAE, che pure in volata non si presenta (chiuderà 19esimo). Un Giro che Pogacar onora davvero fino all’ultimo metro e che rende giustizia a un trionfatore annunciato, che pure ha reso la corsa bella, accattivante e intensa come non mai.

Roma però aspettava soltanto le ruote veloci: scontato il duello tra Merlier e Milan, che a 9 km dal traguardo viene tradito dalla sua bicicletta che lo lascia letteralmente a piedi. Perde 45 secondi e tenta una rimonta forsennata: una ventina abbondante di secondi li recupera da solo, sfruttando le sue doti da pistard, poi arrivano i compagni a dargli una mano e ai -3 dall’arrivo è di nuovo nelle posizioni di vertice.

In precedenza la corsa era stata animata dalla fuga di Marcellusi, Costiou, Honoré e Baudin, arrivati ad accumulare 30 secondi di vantaggio, ripresi però ai -15 dall’arrivo. La volata finale vede tutte le ruote veloci schierate: si viaggia a velocità sostenuta, ma alla fine il treno della Soudal Quick Step porta Merlier nella posizione perfetta, con Milan che da fondo alle ultime energie rimaste per guadagnarsi almeno una seconda piazza che vale comunque quanto una vittoria. Sul podio di giornata finisce anche Kaden Groves, mentre l’Italia piazza in top 10 anche Dainese e Lonardi (settimo e ottavo), che si mettono dietro anche il grande deluso di queste tre settimane, vale a dire Caleb Ewan.

Poi c’è spazio solo per la festa tutta rosa di Pogacar, che a fine tappa esclama che “il momento clou della stagione arriva adesso”. Per gli avversari, parole che suonano come una “minaccia”.

Giro d’Italia, tappa 21: ordine d’arrivo e classifica

L’ordine d’arrivo della 21a tappa del Giro:

Merlier (Bel) in 2h51’50” Milan (Ita) s.t. Groves (Aus) s.t. Gaviria (Col) s.t. Van Dijke (Ola) s.t. Aniolkowski (Pol (s.t.) Dainese (Ita) s.t. Lonardi (Ita) s.t. Ewan (Aus) s.t. Grondin (Fra) s..t.

Questi i primi 5 in classifica generale (qui la classifica completa):

Pogacar (Slo) in 79h14’03” Martinez (Col) a 9’56” Thomas (Gbr) a 10’24” O’Connor (Aus) a 12’07” Tiberi (Ita) a 12’49”

Tappa 21, Roma-Roma: pagelle