Giro d'Italia 2022: Oldani vince la dodicesima tappa a Genova

Seconda vittoria consecutiva di un corridore di casa nostra al Giro d’Italia 2022: Stefano Oldani, della Alpecin-Fenix, ha vinto la dodicesima tappa, da Parma a Genova di 204 km, battendo in volata i compagni di fuga Lorenzo Rota, della Intermarché-Wanty-Gobert, e l’olandese Gijs Leemreize, della Jumbo-Visma. Per il nono giorno consecutivo lo spagnolo Juan Pedro Lopez della Trek-Segafredo indossa la maglia rosa.

Giro d’Italia 2022: ordine d’arrivo dodicesima tappa e classifica generale

Giro d’Italia 2022: 25 corridori vanno in fuga nella dodicesima tappa

A quasi 150 km dal traguardo, dopo Borgo Val di Taro, vanno in fuga in 22: Andrea Vendrame (AG2R Citroen), Mathieu Van der Poel, Stefano Oldani e Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), Valerio Conti (Astana Qazaqstan), Santiago Buitrago e Jasha Sütterlin (Bahrain-Victorious), Wilco Kelderman (Bora-hansgrohe), Simone Consonni (Cofidis), Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost), Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa), Lorenzo Rota e Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert), Pascal Eenkhoorn e Gijs Leemreize (Jumbo-Visma), Michael Schwarzmann (Lotto Soudal), Will Barta (Movistar), Davide Ballerini (Quick-Step Alpha Vinyl), Lucas Hamilton e Matteo Sobrero (BikeExchange-Jayco), Nico Denz (Team DSM) e Bauke Mollema (Trek-Segafredo), dopo ll Passo del Bocco, dove transita in testa Mollema, li raggiungono Luca Covili e Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè) ed Edoardo Zardini (Drone Hopper-Androni Giocattoli).

Giro d’Italia 2022: Rota attacca portandosi dietro Oldani e Leemreize

Rota attacca sulla salita della Colletta, 52,3 km dalla fine, lo raggiungono Oldani e Leemreize. Dietro li inseguono a meno di un minuto di distacco Kelderman, Buitrago, Mollema e Hamilton, messisi in luce sul Valico di Trensasco, 30,6 km dall’arrivo, il più impegnativo dei tre GPM di giornata, sul quale transita primo ancora Rota. Van der Poel, a causa della solita condotta di gara scriteriata, è invece in difficoltà, così come gli altri fuggitivi. È il terzetto di testa a giocarsi una vittoria che per tutti e tre sarebbe di gran lunga la più importante della carriera, Rota addirittura non ne ha ancora ottenute.

Giro d’Italia 2022: Oldani batte i due compagni di fuga, Lopez sempre in rosa

Nel corso dell’ultimo chilometro Leemreize prova a staccare i due compagni d’avventura, lo va a prendere entrambe le volte Oldani e la seconda volta rilancia la volata resistendo al ritorno di Rota. A 56 secondi Mollema batte gli altri tre inseguitori. Tra questi c’è Kelderman, che dato il completo disinteresse del gruppo dei migliori per la fuga riguadagna parecchio in classifica generale, per l’esattezza oltre otto minuti. Juanpe Lopez è sempre in rosa e la top ten della classifica è immutata. Domani la tredicesima tappa, da Sanremo a Cuneo di 150 km, col Colle di Nava ma lontano quasi 100 chilometri dall’arrivo: la frazione dovrebbe essere appannaggio dei velocisti.

Giro d’Italia 2022, Oldani: “Travolto da una grande ondata di emozioni”

Ecco le dichiarazioni di Oldani subito dopo il successo.

“Nel momento in cui sono arrivato sul traguardo e ho realizzato di aver vinto una tappa al Giro mi sono steso per terra: per l’ondata di emozioni che mi ha investito non potevo trattenermi. Ho lavorato duramente per arrivare a questo punto, desideravo questo traguardo. Già all’Etna ho provato a vincere, mi ero trovato in fuga per conto mio e non è andata bene. Dopo di che non è cambiato niente, il mio approccio è sempre lo stesso, do il massimo tutte le volte. Il raggiungimento di questo sogno mi ripaga tante sofferenze, tanto duro lavoro, è davvero soddisfacente“.

