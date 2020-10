Giro d'Italia, Geoghegan Hart trionfa in extremis. Ganna maestoso

Tao Geoghegan Hart ha vinto il Giro d’Italia 2020 . Il corridore della Ineos ha conquistato la maglia rosa per la prima volta proprio nell’ultima tappa della corsa, battendo il rivale Jai Hindley nella cronometro finale di Milano. Il britannico, che partiva con lo stesso tempo, ha preceduto l’australiano di 39 secondi, facendo sua l’edizione numero 103 del Giro.

Per la seconda volta in tre anni, un ciclista britannico si aggiudica il Giro: due anni fa a festeggiare era stato Chris Froome .

L’ultima tappa è stata vinta da Filippo Ganna, che ha confermato la sua superiorità nella cronometro e si è aggiudicato l’ultima prova contro il tempo della corsa rosa, 15,7 chilometri da Cernusco sul Naviglio a Milano.

Per l’iridato della Ineos, che conclude in 17’16”, è il quarto successo in questa edizione della corsa. Secondo posto di tappa per il fenomenale Rohan Dennis, anche sabato superlativo sul Sestriere.

Vincenzo Nibali si è difeso e ha chiuso al settimo posto in classifica generale, dietro a Fuglsang. Molto bene Almeida, quarto.

Classifica finale (primi dieci)

1 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 85:40:21

2 HINDLEY Jai Team Sunweb 0:39

3 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 1:29

4 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 2:57

5 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 3:09

6 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 7:02

7 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 8:15

8 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 8:42

9 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 9:57

10 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren 11:05

