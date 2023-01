Giroud: "Problema di squadra, i tifosi non lo meritano"

L'attaccante del Milan: "Abbiamo la possibilità di rialzare il livello e fare di più, già a partire dalla gara contro l'Inter".

29-01-2023 19:22

L’attaccante del Milan Olivier Giroud ai canali tematici del club rossonero è ritornato sulla pesante sconfitta interna contro il Sassuolo: “La vittoria mancava da un po’, ne avevamo bisogno. In questo momento prendiamo troppi gol: è un problema di squadra, non solo della difesa o del portiere. Ho la sensazione che in questo momento nulla vada per il senso giusto, ma ora dobbiamo dare di più per i nostri tifosi, che ci supportano fino alla fine. Sono deluso, per la squadra e per loro, perché non meritano tutto questo”.

Il Milan punta ora al derby: “Abbiamo la possibilità di rialzare il livello e fare di più, già a partire dalla gara contro l’Inter. Dobbiamo difendere tutti insieme, con maggiore concentrazione. L’atteggiamento non è sufficiente in questo momento. Il momento è difficile, dobbiamo lavorare di più”.