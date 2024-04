Giudice sportivo, la decisione sui cori razzisti in Roma-Lazio e sul caso Mancini: tutti i provvedimenti

Cori discriminatori ed esultanze inopportune: è successo di tutto nel derby, il giudice sportivo passa il testimone alla Procura Figc. Gli squalificati e i diffidati in Serie A.

È stato pubblicato in anticipo rispetto alle settimane precedenti il comunicato relativo ai provvedimenti disciplinari dopo gli incontri della 31ma giornata di Serie A: forse il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea aveva fretta di passare tutti gli incartamenti alla Procura Federale. Già, perché adesso – come nel caso Acerbi-Juan Jesus, poi finito con un nulla di fatto e con l’abbraccio promesso da Gravina al difensore dell’Inter – il testimone è nuovamente in mano a Giuseppe Chiné e ai suoi collaboratori: saranno loro a esprimersi sui casi più spinosi relativi al derby Roma-Lazio, gli odiosi cori razzisti e discriminatori che si sono levati in alcune circostanze dagli spalti e e i festeggiamenti scomposti di Mancini e compagni nel post partita.

Roma-Lazio, cori contro Lukaku, Guendouzi e non solo

Mastrandrea nel suo comunicato ha accennato punto per punto ai cori discriminatori percepiti dagli ispettori federali: “Letta la relazione pervenuta dalla Procura Federale; con riferimento ai cori di discriminazione razziale e religiosa, intonati dalle tifoserie delle società Roma e Lazio sia prima che durante la gara, riportati dettagliatamente nel medesimo rapporto della Procura Federale a partire dalle ore 16.44 del giorno della gara, assumono rilevanza, per dimensione e percezione segnalate dai rappresentanti della stessa Procura, i seguenti eventi intervenuti durante la gara:

cori tifoseria Lazio (“Curva nord centrale”) di discriminazione razziale verso calciatore Soc. Roma Lukaku (1° e 28° min. primo tempo e 51° min. secondo tempo);

(1° e 28° min. primo tempo e 51° min. secondo tempo); coro tifoseria Lazio (“Curva nord – Distinti nord ovest+est”) di discriminazione razziale (di matrice religiosa) verso tifoseria avversaria (35° primo tempo);

(di matrice religiosa) verso tifoseria avversaria (35° primo tempo); coro tifoseria Roma (“Curva sud centrale e laterale”) di discriminazione razziale verso calciatore della Soc. Lazio Guendouzi (22° secondo tempo).

Per le suddette manifestazioni, che non hanno comportato peraltro annuncio sonoro o interruzione della gara, si rende necessario apposito supplemento istruttorio da parte della Procura Federale, acquisendo in ogni caso una relazione dei responsabili dell’ordine pubblico”.

Derby Roma, anche l’esultanza di Mancini alla Procura Figc

Anche sulla questione dell‘esultanza inopportuna di Mancini al termine del match, da Mastrandrea l’invito – peraltro, già annunciato – a nuove indagini da parte della Procura Figc: “Si invita, inoltre, la Procura Federale a relazionare, a titolo di supplemento, in ordine ad eventuali ulteriori fatti avvenuti e comportamenti tenuti dai tesserati al termine dell’incontro, disponendosi in ogni caso, a norma dell’art. 61, comma 1, ultimo periodo, CGS, l’inoltro degli esiti delle indagini eventualmente avviate d’ufficio, ai fini delle valutazioni e delle determinazioni finali spettanti a questo Giudice Sportivo in base alla competenza generale a decidere prevista dagli artt. 65, comma 1 lett. a), e 61, comma 1, CGS, nonché dall’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) CGS CONI, trattandosi di eventi accaduti in occasione dello svolgimento della gara”.

Giudice sportivo, ammende per Napoli, Genoa, Roma, Lazio e Monza

Il Giudice sportivo ha invece deciso subito in merito a episodi verificatisi in altre partite, sanzionando con cinquemila euro di ammenda il Napoli per lancio di fumogeni e bottigliette sul campo e sul recinto di gioco dello stadio U-Power di Monza, Genoa e Roma con quattromila euro per analoghe intemperanze nel corso dei match contro Verona e Lazio, la stessa Lazio con tremila euro di ammenda per lancio di petardi e il Monza, sempre con tremila euro, “per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo” della partita contro il Napoli.

Serie A, squalificati e diffidati per il prossimo turno

Infine, gli squalificati. Un turno di stop per il leccese Krstovic, espulso – tra le polemiche – nel corso del match di San Siro contro il Milan. Appiedati per un turno pure tutti i diffidati che nella 12ma di ritorno hanno rimediato un cartellino giallo: Caldirola (Monza), De Roon (Atalanta), Deiola (Cagliari), Lautaro (Inter), Nandez (Cagliari), Ngonge (Napoli), Pavard (Inter), Saelemaekers (Bologna), Serdar (Verona) e Zappacosta (Atalanta). Entrano infine nella lista dei diffidati Lukaku, Paredes e Mancini (Roma), Akpa Akpro (Monza), Gudmundsson (Genoa), Kristiansen (Bologna), Luvumbo (Cagliari), Pierozzi e Pirola (Salernitana), Lauriente (Sassuolo) e Pedro (Lazio).