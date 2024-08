Giudice sportivo serie A: Pradè senza pass aggressivo con steward, per Pongracic squalifica con danno e beffa

I provvedimenti disciplinari: multa al Lecce per lancio di petardi e bottigliette e al Napoli per spintonamenti dei tifosi agli addetti allo stadio

Primo lavoro per il Giudice sportivo. Sono arrivati i provvedimenti disciplinari dopo la prima giornata di serie A: un solo giocatore squalificato, parecchi ammoniti e diverse società multate. Ammenda anche al dirigente viola Pradè.

Pongracic, squalifica e multa

Squalificato per un turno Pongracic (Fiorentina) con ammenda di 2000 euro per “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; nonché per la reazione scomposta al rientro negli spogliatoi, dopo il provvedimento di espulsione; infrazione quest’ultima rilevata da un collaboratore della Procura federale”

Multa salata al Lecce

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi, alcuni fumogeni e dieci bottigliette, nel recinto di giuoco. Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno e, nel recinto di giuoco, tre bottigliette in plastica e alcuni bicchieri; Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l’inizio del secondo tempo. Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una moneta; Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, in sede di deflusso, al termine della gara, spintonato un addetto steward di servizio presso il settore, apparentemente senza conseguenze; Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo;

Pradè arrogante con uno steward

Ammonizione al dirigente della Fiorentina Daniele Pradè “perché, senza esibire il pass di identificazione, si interfacciava con fare aggressivo nei confronti di addetto steward che intendeva impedirgli l’accesso al proprio spogliatoio; comportamento segnalato dal collaboratore della Procura federale”. Una vicenda che ricorda quanto accadde a Montella agli Europei in Germania.

Ammonizione per prima sanzione per comportamento scorretto ai seguenti giocatori: BALOGH Botond (Parma), BELAHYANE Reda (Hellas Verona), CAMBIASO Andrea (Juventus), CASTELLANOS GIMENEZ Valentin Mariano Jose (Lazio), CIRCATI Alessandro (Parma), COPPOLA Diego (Hellas Verona), DE ROON Marten Elco (Atalanta), DEIOLA Alessandro (Cagliari), DEMBELE Ali Bina (Torino), DENTELLO AZZI Paulo Daniel (Cagliari), DOS SANTOS LOURENCO DA SILVA Ederson Jose (Atalanta), EHIZIBUE Kingsley Osezele (Udinese), ENGELHARDT Yannik (Como), ESTEVEZ ALVAREZ Nahuel (Parma), JOVIC Luka (Milan), LOCATELLI Manuel (Juventus), MALDINI Daniel (Monza), MKHITARYAN Henrikh (Internazionale), RASPADORI Giacomo (Napoli), RICCI Samuele (Torino), SAGRADO SEBASTIAO Richie (Venezia), SALA Marco (Como), VERDI Simone (Como), VOJVODA Mergim (Torino)

Ammonizione per prima sanzione per proteste a FAZZINI Jacopo (Empoli), GIANNETTI Lautaro Daniel (Udinese), GOLDANIGA Edoardo (Como), HAPS Ridgeciano Dela (Venezia), TCHATCHOUA Jackson (Hellas Verona)