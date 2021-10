Gli squalificati di A: due turni per Acerbi e Simone Bastoni

Nessuno sconto. Francesco Acerbi paga con due giornate di squalifica la reazione rabbiosa del finale di Bologna. Il Giudice Sportivo ha dunque deciso di punire con più di un turno il centrale della Lazio, senza comunque esagerare con la sanzione.

Acerbi, come si legge nel comunicato contenente l’elenco degli squalificati, è stato fermato “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere, al 31° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti e offensivi”.

Acerbi salterà dunque le prossime due sfide di campionato che vedranno impegnata la Lazio, entrambe in programma dopo la sosta: contro l’Inter all’Olimpico e poi in casa del Verona. Tornerà il 27 ottobre contro la Fiorentina.

Il centrale campione d’Europa è uno dei due soli calciatori di Serie A squalificati dopo la settima giornata: l’altro è Simone Bastoni, a sua volta espulso nei minuti finali della partita persa malamente dallo Spezia in casa del Verona e, come Acerbi, fermato per due giornate.

Come recita ancora il comunicato del Giudice Sportivo, Bastoni è stato squalificato “per avere, al 36° del secondo tempo, col pallone non a distanza di giuoco, colpito un avversario con una gomitata”.

Anche Bastoni tornerà dunque a giocare soltanto a fine mese: salterà le gare contro Salernitana e Sampdoria e rientrerà in campo il 26 ottobre nell’altro derby contro il Genoa.

OMNISPORT | 05-10-2021 17:31