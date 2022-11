Globe Soccer Awards: Osimhen miglior giovane, premiati Maldini e Massara

17-11-2022 19:30

A Dubai è la giornata dei Globe Soccer Awards. Dodicesima edizione dell’evento dedicato ai premi al mondo del calcio. Victor Osimhen è stato eletto il miglior giovane giocatore del pianeta, con l’attaccante nigeriano del Napoli che ha battuto la concorrenza di Gavi del Barcellona e di Valverde del Real Madrid.

Sono stati poi premiati i due dirigenti del Milan, Paolo Maldini e Frederic Massara. La coppia rossonera ha infatti ottenuto il riconoscimento come migliori direttori sportivi del 2022. “Questo è un nuovo capitolo per me – le parole di Maldini -. Abbiamo una visione comune nel calcio, ma condividiamo i principi della vita ed è semplice lavorare con Frederic”.

Premio alla carriera per Adriano Galliani, attuale amministratore delegato del Monza, che ha ricevuto però il riconoscimento per quanto fatto nella sua lunga esperienza al Milan. Premio alla carriera, da giocatore, invece per Zlatan Ibrahimovic.

Mentre, sul tetto del mondo si è piazzato ancora una volta il Real Madrid. Dopo la quattordicesima Champions League vinta, la squadra spagnola è stata infatti premiata come miglior club dell’anno. Carlo Ancelotti ha ottenuto il riconoscimento per il miglior tecnico del 2022 e il miglior giocatore è risultato essere il già Pallone d’Oro, Karim Benzema.