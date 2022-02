Glock: “Ferrari può tornare in lotta per il titolo”

21-02-2022 10:35

Se lo scorso anno l’obiettivo era quello di cercare di tornare ad essere un minimo competitivi, adesso la Scuderia Ferrari alza l’asticella dei suoi obiettivi. In questa stagione l’imperativo è quello di tornare sul gradino più alto del podio, avvenimento che non succede dallontano 2019 a SIngapore. Da allora, la Rossa ha trascorso due stagioni deludenti, con un cambio di line-up avvenuto lo scorso campionato e sul quale la dirigenza della Rossa è pronta a puntare anche per il prossimo futuro per tornare a vincere.

Di questo ne è assolutamente convinto Timo Glock. Il tedesco, attualmente impegnato in DTM, ritiene infatti che la Ferrari possa realmente avere le carte in regola per poter riconquistare il Mondiale: “Credo realmente che quest’anno possa riuscirci – ha commentato il 39enne a Sky Deutschland – può vantare una coppa di piloti molto solida e ben posizionata e le prestazioni del 2021 lo hanno dimostrato. Sainz è stato incredibilmente forte lo scorso anno: ha continuato a mettere pressione su Leclerc, terminando addirittura davanti a lui in classifica generale. Una volta che i due saranno in lotta per il titolo – ha aggiunto – bisognerà attendersi qualche attrito tra di loro, con conseguenti problemi. Per il momento, tuttavia, vanno molto d’accordo e rispettano quello che è l’obiettivo principale della squadra: riportare la Ferrari al top e battagliare per il titolo”.

OMNISPORT