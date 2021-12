Gol annullato a Kessié, Stefano Pioli non si dà pace

20-12-2021 07:03

Seconda partita di fila senza vittoria per il Milan, che scivola a -4 dall’Inter e viene agganciato al secondo posto proprio dal Napoli, capace di espugnare ‘San Siro’.

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita analizzando la prova dei suoi: “Non siamo stanchi, potevamo fare meglio, ma abbiamo fatto una partita dal punto di vista delle energie e dell’intensità secondo me tra le migliori del campionato. Sarebbe troppo facile per me dire ‘sì abbiamo speso tanto nel corso della stagione, ma stasera non è vero. Poi se mi dici quali sono i miei rimpianti ti dico aver preso quel goal lì, ma la squadra non meritava di perdere”.

L’allenatore rossonero è poi tornato sull’episodio del gol annullato a Kessié per fuorigioco di Giroud.

“Il gol annullato a Kessie? Io lo so che alla fine diranno che hanno applicato il regolamento, ma io dico: un giocatore che è a terra, che non fa niente per intervenire, come fa a procurare un danno al difensore? Come fa ragazzi? Giroud ha le gambe larghe, non fa niente per intervenire: Juan Jesus non è ostacolato da Giroud. Comunque, che devo dire? Mi dispiace”.

