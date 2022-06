Golden Gala, pioggia di campioni: 16 atleti olimpici

06-06-2022 23:43

Attesa per la quinta tappa della Diamond League in programma a Roma il 9 giugno, con tanti atleti in gara da Jacobs a Tortu fino a Larissa Iapichino. Non solo tanta Italia ma tanta qualità con ben 16 atleti olimpici.

Oggi sono arrivati a Roma i primi big che parteciperanno all’edizione n. 42, tra cui la giamaicana tripla campionessa olimpica di Tokyo Elaine Thompson-Herah, la leggenda della velocità Allyson Felix (Usa), il quattrocentista sul podio nelle ultime tre edizioni dei Giochi, Kirani James (Grenada).

A tre giorni dal meeting, al cast del Golden Gala si uniscono altre due medaglie di Tokyo: al via dei 200 metri ci sarà lo statunitense argento olimpico Kenny Bednarek, primato personale di 19.68 nella finale della scorsa estate.

L’altra novità è nel mezzofondo, con l’inserimento del canadese Mo Ahmed, argento olimpico nei 5000 in Giappone e bronzo mondiale a Doha. Vanno segnalate le rinunce di Mutaz Barshim (Qatar) nell’alto e degli sprinter Trayvon Bromell (Usa) e Su Bingtian (Cina).