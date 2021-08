Goleada del Brescia, Inzaghi: "La strada è quella giusta"

Altra prestazione convincente del Brescia, che ha travolto per 5-1 il Cosenza nella seconda giornata di Serie B. Filippo Inzaghi fa però il perfezionista: “Oggi abbiamo fatto una buona partita, ma non mi è piaciuto l’atteggiamento sul 2-0. Se non fosse stato bravo Joronen, avremmo preso il 2-1 e sarebbe stato un peccato. Mi ha dato fastidio anche il gol preso: dobbiamo migliorare e mantenere i piedi per terra, ma lo spirito è buono. Chi entra lo fa bene e la strada è quella giusta, ma è molto lunga”.

“Abbiamo costruito tanto, ma è chiaro che per come siamo votati all’attacco qualcosa concederemo sempre. Sul 2-0 la partita andava chiusa e la stavamo riaprendo: lavoreremo sui nostri difetti e ci teniamo quello di buono che abbiamo fatto”.

OMNISPORT | 27-08-2021 23:45