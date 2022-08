Luke Donald capitano del team Europa alla Ryder Cup 2023

01-08-2022 16:24

Luke Donald è stato confermato capitano del team Europa per la Ryder Cup 2023 a Roma, dopo che Henrik Stenson è stato privato del ruolo.

Stenson avrebbe dovuto guidare l’Europa al Marco Simone Golf & Country Club il prossimo settembre, ma lo svedese si è visto togliere il ruolo di capitano dopo essere entrato a far parte del LIV Golf il mese scorso.

Donald è emerso come il favorito per sostituirlo e oggi l’inglese è stato confermato come skipper. L’ex numero uno del mondo non ha mai perso nelle quattro Ryder Cup a cui ha partecipato.

Donald ha ricoperto il ruolo di vice-capitano nelle ultime due edizioni del prestigioso evento biennale.

La scorsa settimana il 44enne ha giurato che non c’è alcuna possibilità che segua la stessa strada di Stenson se dovesse ottenere il titolo di capitano.

“Se ricevessi questo titolo di capitano, sarei all’altezza della parola data e lo porterei a termine”, ha detto. “Mettiamola così. Non farei come Henrik”.